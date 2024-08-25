ВМС 'поздравили' оккупантов на Кинбурнской косе: эпичные кадры

В субботу, 24 августа, в День Независимости Украины подразделения Военно-морских сил ВСУ не оставили российских оккупантов без "поздравления". Наши защитники ударили по позициям врага на Кинбурнской косе (оккупированная часть Николаевской области недалеко от Очакова).

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Был поражен 120-мм миномет и склад с боекомплектом россиян. Соответствующие кадры опубликовали в официальном Telegram-канале ВМС ВСУ.

На позиции войск РФ сбросили зажигательный снаряд, также был применен FPV-дрон.

Раздались сильные взрывы, после чего в небо поднялся столб дыма.

Воины Главного управления разведки 24 августа провели очередную удачную операцию по "демилитаризации" России на ее собственной территории. Они уничтожили полевой склад БК россиян в районе города Острогожск Воронежской области.

Вскоре этот масштабный прилет по складу врага показали со спутника.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские морские пехотинцы мощно уничтожили российский склад на Кинбурнской косе, что в 4-7 км напротив Очакова в Николаевской области. Там в одном из захваченных помещений оккупанты хранили боеприпасы и горючее.

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