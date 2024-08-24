Масштабный прилет по складу БК в Воронежской области показали со спутника. Фото

Российские склады боеприпасов были поражены в Воронежской области в районе города Острогожск. Появились первые фото последствий прилета, снятые спутником из космоса.

Видео дня

Атака произошла в ночь на 24 августа. Днем журналист "Схем" (проекта "Радио Свобода) Кирилл Овсяный опубликовал в X (Twitter) спутниковые снимки до (31 июля) и после удара.

Эти кадры показывают, что огонь распространился не только на складе оккупантов, но и в лесу поблизости.

"В настоящее время трудно сказать, что именно горит в лесу, но, судя по видео с детонацией, это, скорее всего, российские оружейные склады. На это также могут указывать спрятанные в лесу оборонительные сооружения, которые стали лучше видны после пожара", – написал Овсяный.

Координаты украинской атаки на карте: 50.794215, 38.993292

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Воронежской области России в ночь на субботу, 24 августа, прогремели взрывы, после которых начался сильный пожар и вторичная детонация. В РФ заявили об атаке украинских БПЛА.

– В Главном управлении разведки подтвердили, что провели очередную удачную операцию и уничтожили полевой склад БК россиян в районе города Острогожск. Там противник хранил более пяти тысяч тонн ракет, артиллерийских и танковых снарядов.

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