'Бавовна' была мощной: воины ВМС уничтожили вражеский склад БК и ГСМ на Кинбурнской косе. Видео

Украинские морские пехотинцы мощно уничтожили российский склад на Кинбурнской косе, что в 4-7 км напротив Очакова в Николаевской области. Там в одном из захваченных помещений оккупанты хранили боеприпасы и горючее.

Ликвидировать вражеский объект защитники смогли с помощью дронов. Видео опубликовано в соцсетях Военно-морских сил ВСУ.

"Подразделение ВМС ВС Украины уничтожило вражеский склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов на Кинбурнской косе в Черном море", – говорится в подписи к ролику.

Защитники отметили, что ударили по складу с FPV-дрона, а затем совершили сброс "зажигалки".

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Первое поражение пробило крышу в складе, а следующее повлекло за собой пожар. Последний разросся до мощной "бавовны", которая еще долго виднелась из разных уголков косы и с моря.

Как сообщал OBOZ.UA, из временно оккупированной части Николаевской области недалеко от Очакова, то есть Кинбурнской косы, враг продолжает обстреливать южные районы Николаевщины и Херсонщины. Кроме того, с этой локации захватчики имеют возможность атаковать суда, которые потенциально могут выйти в акваторию Днепро-Бугского лимана.

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