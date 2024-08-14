В ВМС ВСУ объяснили важность Кинбурнской косы для Украины и РФ

С Кинбурнской косы – временно оккупированной части Николаевской области недалеко от Очакова – враг продолжает обстреливать южные районы Николаевской и Херсонской областей. Кроме того, с этой локации у россиян есть возможность атаковать суда, которые потенциально могут выйти в акваторию Днепро-Бугского лимана.

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Учитывая это, Кинбурнская коса важна и для Украины, и для России. Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Это, как вы понимаете, путь к морским портам Николаева. И, кроме того, эту акваторию еще нужно обследовать насчет минной безопасности, потому что именно в эту акваторию, в этот участок впадает с Херсонщины Днепр и, соответственно, туда, после уничтожения россиянами Каховской ГЭС могло попасть достаточно много взрывоопасных предметов. Если там суда смывало, то что уж говорить о минах. Поэтому да, эта акватория она для нас важна и, к сожалению, по состоянию на данный момент она простреливается с Кинбурнской косы", – сказал он.

Он подчеркнул, что с Кинбурнской косы россияне могут бить по Николаеву и другим населенным пунктам. По словам военного, наши Силы обороны периодически наносят ответные удары на такие вражеские атаки со стороны оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Спецназ Главного управления разведки Минобороны Украины совершил рейд на Кинбурнскую косу. В результате украинские защитники уничтожили там десятки оккупантов и их технику. Также они установили украинский флаг.

– В ГУР МО показали кадры операции на Кинбурнской косе Николаевской области. Воины разведывательно-ударной группы "Циклон" нанесли тяжелые потери врагу в военной технике и живой силе.

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