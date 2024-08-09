Десант на Кинбурн: спецназовцы ГУР уничтожили на косе десятки оккупантов и их технику. Видео

Спецназначители Главного управления разведки Минобороны Украины совершили рейд на Кинбурнскую косу и уничтожили там десятки оккупантов и их технику.

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Об этом 9 августа сообщила пресс-служба ГУР. Отмечается, что 9 августа в результате рейда на оккупированную россиянами Кинбурнскую косу было уничтожено шесть единиц бронетехники врага и ликвидировано около трех десятков захватчиков.

Десантную операцию провели подразделения "Химера", "Стугна", Paragon, "Сибирский батальон", "Террор" в составе спецподразделения Тимура ГУР при поддержке Военно-морских сил ВСУ и во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны государства, рассказали в разведке.

Во время миссии на косе спецназовцы атаковали укрепление кафиров РФ на их позициях "Кинбурнская крепость", "морской вокзал" и "памятник Суворова".

У последнего воины ГУР установили боевое знамя военной разведки Украины.

"Кинбурнская коса будет свободной, как и все остальные временно оккупированные территории Украины. Слава Украине!" – пообещали в ГУР.

На опубликованном видео ГУР можно увидеть моменты операции, совершенной спецназовцами.

"Главное управление разведки передает поздравления всем украинцам с Кинбурнской косы. Мы всегда рядом. Слава Украине! Героям слава!" – говорят бойцы на видео.

В частности, ролик ГУР показывает моменты поражения военной техники и живой силы войск РФ, а также установление флага военной разведки Украины.

"Сейчас мы ставим наше боевое знамя на нашей Кинбурнской косе. Вся земля будет освобождена от захватчиков, российских оккупантов, и все другие наши временно оккупированные территории. Противник будет уничтожен. Мы победим! Слава Украине", – сказал один из спецназовцев.

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