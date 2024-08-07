ГУР провело мощную операцию на Тендеровской косе: у врага значительные потери. Видео

Украинские разведчики 6 августа уничтожили технику, личный состав и фортификации оккупантов на Тендровской косе в северной части Черного моря. Выполнив поставленную задачу, защитники отошли без потерь.

Видео дня

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. Также в ведомстве показали видео спецоперации.

Тендровская коса – это длинный узкий остров-коса протяженностью около 65 км и шириной до 1,8 км, расположенный в северной части Черного моря. Налет на нее совершили спецназовцы подразделения активных действий "Артан" и морского центра ГУР.

Ночью десантная группа воинов высадилась на косе и уничтожила вражескую бронированную технику, в частности, МТ-ЛБ, комплекс РЭБ, а также разрушила фортификационные укрепления российских войск.

"В ходе боя российские захватчики понесли потери среди личного состава – точное количество уточняется. Выполнив поставленную задачу, в том числе и секретную ее часть, военные разведчики отошли без потерь", – подчеркнули в ГУР.

В ведомстве добавили, что это не первый успешный активный заход спецназовцев военной разведки на оккупированную россиянами Тендровскую косу. Также предупредили, что ответные действия – это лишь часть масштабного плана Сил безопасности и обороны Украины, реализация которого продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, глава ГУР МО Кирилл Буданов ранее намекнул, что в Украине продолжается работа над подготовкой к уничтожению Керченского моста. Более того, он уточнил, что ожидать его разрушения можно в ближайшие несколько месяцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!