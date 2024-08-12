На Кинбурнской косе установили украинский флаг: мощные кадры

На Кинбурнской косе – временно оккупированной части Николаевской области в нескольких километрах от Очакова, появился украинский флаг. Его установили воины Главного управления разведки Министерства обороны, которые провели операцию на этом участке фронта.

Видео дня

Соответствующее видео было снято 11 августа. На следующий день его опубликовал в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко.

"Флаг Украины на Кинбурнской косе присутствует. Слава Украине!" – сказал автор ролика. За кадром несколько человек ему ответили: "Героям Слава!"

Кинбурнская коса – это Очаковский район Николаевской области. В Силах обороны сообщали, что российские войска размещали на этой территории свою технику, в частности для обстрелов Украины.

9 августа наши герои из ГУР МО (подразделения "Химера", "Стугна", Paragon, "Сибирский батальон", "Террор") при поддержке Военно-морских сил ВСУ и во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны совершили рейд на Кинбурнскую косу.

Пресс-служба украинской военной разведки сообщила: было уничтожено шесть единиц бронетехники врага и ликвидировано около трех десятков захватчиков.

Боевое знамя ГУР спецназовцы установили возле памятника Суворову.

Видео спецоперации 9 августа 2024 года:

Как сообщал OBOZ.UA, 6 августа воины ГУР МО провели операцию на Тендровской косе в северной части Черного моря. Десант украинской разведки высадился на этой территории и уничтожил бронетехнику, в частности МТ-ЛБ, комплекс РЭБ, а также разрушил фортификационные укрепления ВС РФ.

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