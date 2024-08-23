Пограничники нанесли удары по врагу в Серебрянском лесу: озвучены потери РФ. Видео

Воины Государственной пограничной службы Украины нанесли новые удары по позициям вражеской российской армии в районе Серебрянского леса в Луганской области. Также пограничники атаковали врага в районе Кременной.

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Видео уничтожения врага опубликовали на Facebook-странице ГПСУ в четверг, 22 августа. Работу проделали бойцы роты ударных беспилотных комплексов "Феникс", а также операторы ударного дрона "Вампир".

Как сказано в сообщении, пограничники РУБпАК "Феникс" уничтожили два склада боекомплекта, пять автомобилей и три грузовика оккупационных российских войск.

Кроме того, операторы "Вампир" повредили десяток позиций оккупантов, ликвидировав четырех и ранив одного захватчика.

Недавно украинские защитники из Госпогранслужбы уже наносили точные удары по российским оккупантам в Серебрянском лесу. В течение нескольких дней они поразили три склада боекомплекта и ряд вражеских укрытий с пехотой.

Удар по вражеским позициям нанесли пограничники бригады "Помста" при поддержке артиллерии бригады "Буревий". Благодаря точным ударам были уничтожены позиции противника и по меньшей мере четверо оккупантов получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, Воздушные силы ударили по взводному опорному пункту российских оккупационных войск в Курской области государства-агрессора. Эффектный удар был нанесен американскими бомбами GBU-39.