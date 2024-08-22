Воздушные силы показали эффектный удар американскими бомбами по врагу на Курщине

Воздушные силы ударили по взводному опорному пункту российских оккупационных войск в Курской области государства-агрессора. Эффектный удар был нанесен американскими бомбами GBU-39.

Видео дня

Видео обнародовал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук на своем канале в Telegram. Авиаудар по врагу был совершен в четверг, 22 августа, в 16:00, уточнил генерал-лейтенант.

Военные поразили пункт управления БПЛА, подразделение РЭБ, технику, вооружение и 40 российских оккупантов.

"Так выглядит авиаудар Воздушных Сил высокоточными американскими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункту в Курской области. Поражен пункт управления БПЛА, подразделение РЭБ, техника, вооружение и до 40 военнослужащих РФ. Вместе – к победе!" – написал Олещук.

Напомним, что согласно отчету аналитиков ISW за 21 августа, воины Сил обороны Украины продолжают продвижение в Курской области. Накануне ВСУ вели наступление по всему Курскому выступлению и добились дополнительных успехов.

Силы страны-агрессора РФ, в свою очередь, пытаются дать отпор и вывести свои подразделения из окружения.

Кроме того, в России заявили о якобы попытке прорыва ВСУ через границу в Брянской области вечером 21 августа, в Климовском районе военные РФ якобы столкнулись с диверсионно-разведывательной группой.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне операции в Курской области России президент Владимир Зеленский посетил приграничье Сумщины, где провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Сумской военной администрации Владимиром Артюхом. По словам главы государства, на Курщине взят под контроль еще один населенный пункт и захвачены новые пленные.

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