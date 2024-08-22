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Воздушные силы показали эффектный удар американскими бомбами по врагу на Курщине

Ольга Липич
War
3 минуты
3,3 т.
Воздушные силы показали эффектный удар американскими бомбами по врагу на Курщине

Воздушные силы ударили по взводному опорному пункту российских оккупационных войск в Курской области государства-агрессора. Эффектный удар был нанесен американскими бомбами GBU-39.

Видео дня

Видео обнародовал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук на своем канале в Telegram. Авиаудар по врагу был совершен в четверг, 22 августа, в 16:00, уточнил генерал-лейтенант.

Военные поразили пункт управления БПЛА, подразделение РЭБ, технику, вооружение и 40 российских оккупантов.

Воздушные силы показали эффектный удар американскими бомбами по врагу на Курщине
Воздушные силы показали эффектный удар американскими бомбами по врагу на Курщине

"Так выглядит авиаудар Воздушных Сил высокоточными американскими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункту в Курской области. Поражен пункт управления БПЛА, подразделение РЭБ, техника, вооружение и до 40 военнослужащих РФ. Вместе – к победе!" – написал Олещук.

Воздушные силы показали эффектный удар американскими бомбами по врагу на Курщине

Напомним, что согласно отчету аналитиков ISW за 21 августа, воины Сил обороны Украины продолжают продвижение в Курской области. Накануне ВСУ вели наступление по всему Курскому выступлению и добились дополнительных успехов.

Силы страны-агрессора РФ, в свою очередь, пытаются дать отпор и вывести свои подразделения из окружения.

Воздушные силы показали эффектный удар американскими бомбами по врагу на Курщине

Кроме того, в России заявили о якобы попытке прорыва ВСУ через границу в Брянской области вечером 21 августа, в Климовском районе военные РФ якобы столкнулись с диверсионно-разведывательной группой.

Воздушные силы показали эффектный удар американскими бомбами по врагу на Курщине

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне операции в Курской области России президент Владимир Зеленский посетил приграничье Сумщины, где провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Сумской военной администрации Владимиром Артюхом. По словам главы государства, на Курщине взят под контроль еще один населенный пункт и захвачены новые пленные.

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