'Нечисти становится меньше': десантники показали, как умело уничтожают врага под Волчанском. Видео

За август 2024 года бойцы 71 отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины обезвредили в своей полосе ответственности почти 1200 российских оккупантов убитыми и ранеными. Захватчики возвращаются домой 200-ми и 300-ми после коротких экскурсий по Волчанску на Харьковщине.

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Эффектное видео "демилитаризации" врага опубликовали в Telegram 71 оебр. Там отметили, что все пополнение, которое враг бросает по указанному направлению, быстро заканчивается.

"Туда, куда тяжело попасть пули от нашего бойца, врага достанет артиллерия или миномет, там, где не доберется снаряд или мина – прошмыгнет fpv-дрон. Результат всегда отличный – нечисти становится меньше", – заверили воины.

Напомним, в Государственной пограничной службе показали, как украинские военные нанесли удар по оккупантам на Волчанском направлении, уничтожив внедорожник, антенну связи и группу пехоты. По меньшей мере, один российский захватчик был ликвидирован. Еще двое, по предварительным данным, получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Представитель ОТУ "Харьков" полковник Виталий Саранцев сообщил, что российская армия сохраняет активность на Волчанском направлении фронта в Харьковской области. Силы обороны решительно дают отпор врагу и говорят о "сдержанном оптимизме" в этом районе.

– В ГПСУ показали, как украинские пограничники устроили результативную охоту на российских захватчиков на Волчанском направлении. Пилоты аэроразведки ГПСУ обнаружили вражескую технику, которую россияне пытались замаскировать, а ночные бомберы ее сожгли.

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