'Замаскированный враг – легкая охота': в ГПСУ показали удары по позициям захватчиков на Волчанском направлении. Видео

Украинские пограничники устроили результативную охоту на российских захватчиков на Волчанском направлении. Пилоты аэроразведки ГПСУ обнаружили вражескую технику, которую россияне пытались замаскировать, а ночные бомберы ее сожгли.

Видео дня

Также под ударом украинцев оказались позиции захватчиков. Видео поражений показали в Госпогранслужбе Украины.

"Замаскированный враг – легкая охота для аэроразведки ГПСУ. Ночные бомберы пограничников уничтожили инженерную технику и броневик врага, вывели из строя танк и нанесли огневое поражение по позициям захватчиков на Волчанском направлении", – говорится в сообщении.

Судя по видео, для уничтожения инженерной техники и вражеского танка понадобилось по два сброса, броневик и позиции врага были уничтожены с первого удара.

Напомним, в общей сложности накануне, 19 августа, по данным Генштаба, на линии фронта украинские воины отминусовали 1330 оккупантов и 26 ББМ.

Также украинские воины обезвредили пять танков, 52 артиллерийских системы, один РСЗО, средство ПВО, 55 БпЛА оперативно-тактического уровня, ракету, 95 автомобилей и 22 единицы специальной техники оккупантов.