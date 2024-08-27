Уничтожены внедорожник и антенна связи: бригада 'Гарт' отработала по опорному пункту оккупантов. Видео

Украинские военные нанесли удар по войскам России на Волчанском направлении, уничтожив внедорожник, антенну связи и группу пехоты. По меньшей мере, один российский захватчик был ликвидирован.

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Еще двое, по предварительным данным, получили ранения. Потери врагу нанесли бойцы разведывательно-ударной группы БПЛА бригады "Гарт" Государственной пограничной службы. Видео было опубликовано в Telegram в понедельник, 26 августа.

Как отмечается, военные успешно атаковали опорный пункт захватчиков на Волчанском направлении. Операторы разведывательно ударной группы БПЛА обнаружили и поразили технику и живую силу врага.

"FPV-дроны уничтожили военный внедорожник российских оккупантов, спрятанный в лесополосе, а также антенну связи. В результате обстрела один оккупант был ликвидирован, а еще двое ранены", – отметили в бригаде.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что бойцы органа в составе Сил обороны Украины продолжают сдерживать российско-оккупационные войска, вторгшиеся на север Харьковщины.

Накануне бойцы бригады "Гарт" показали удары по российским войскам на Волчанском направлении на севере Харьковщины. "В лесополосах были обнаружены и поражены захватчики – несколько мест сосредоточения пехоты и автомобиль уничтожены", – сказано в подписи к видео.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины на одном из направлений фронта выследили российскую контрбатарейную РЛС "Зоопарк". Они также помогли собратьям из других подразделений уничтожить вражескую систему.