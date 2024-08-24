Враг сохраняет активность на Волчанском направлении: военный рассказал о ходе боев. Карта

На Волчанском направлении фронта в Харьковской области российская оккупационная армия сохраняет активность. Силы обороны решительно дают отпор врагу и говорят о "сдержанном оптимизме" в этом районе.

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О ситуации в эфире "Киев24" рассказал спикер ОТУ "Харьков", полковник Виталий Саранцев. Он отметил, что противник пытается проводить штурмовые действия, но несет потери.

"Активность врага сохраняется прежде всего в направлении Волчанска и населенного пункта Липцы. Там враг пытается проводить активные штурмовые действия, применяет тактику малых пехотных групп, пытается продвигаться и расширить зону контроля, но ему не удается. Силы обороны действуют уверенно и решительно, эффективно отражают все атаки врага", – подчеркнул представитель ОТУ "Харьков".

"Я придерживаюсь сдержанного оптимизма, но уверен, что хорошие новости обязательно будут", – отметил спикер.

Напомним, в пресс-службе Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ сообщили, что после успешно проведенной ими контратаки в Харьковской области продолжаются стабилизационные мероприятия. Эта операция существенно нарушила позиции и логистические сети российских оккупантов.

Оккупанты стремились продвинуться в Макеевку и перебрасывать силы на другие фронты. Сейчас они пробуют вернуть часть позиций и выстроить новенькую линию обороны.

Днем 22 августа бойцы Третьей штурмовой бригады показали первые кадры наступления на российских оккупантов в Харьковской области. На поле боя – дым, огонь, взрывы и стрельба.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее в ОТУ "Харьков" сообщали, что РФ готовится к штурмовым действиям в Волчанске. В этом направлении захватчики перегруппируют свои "мясные" отряды.

– Командир подразделения "Терра" в составе 3-й ОШБр с позывным "Абдулла" рассказал, что российские террористы продолжают активно применять на фронте управляемые авиабомбы. На Харьковском направлении враг сбрасывает КАБ с боевой частью до 500 кг по позициям украинских войск. В настоящее время вопрос противодействия вражеским авиабомбам не решен.

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