Оккупанты готовятся к новым штурмам в Волчанске – ОТГ 'Харьков'

Страна-агрессор готовится к штурмовым действиям в Волчанске Харьковской области. На этом направлении захватчики перегруппируют свои "мясные" отряды.

Видео дня

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Харьков". По словам военных, на этом направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Российские военные продолжают атаковать позиции украинских защитников.

"В Волчанске враг в рамках подготовки к проведению штурмовых действий осуществил перегруппировку штурмовых групп 153-го танкового полка, а также производит внутреннюю ротацию личного состава в подразделениях 138-й отдельной мотострелковой бригады", – говорится в сообщении.

В то же время на направлении Казачья Лопань-Золочев оккупанты усилили воздушную разведку дронами, ища подразделения ВСУ.

В районе Волчанска за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. С начала этих суток Силы обороны отбили одну атаку врага.

Вместе с тем, в направлении Казачья Лопань – Золочев противник нарастил количество применения разведывательных БПЛА, вероятно, с целью поиска наших подразделений.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского устроили тотальный разбор штурмовой группы оккупантов под Волчанском на Харьковщине. По врагу отработали артиллерия и ударные дроны.

– Российские оккупанты в Волчанске готовятся к проведению штурмовых действий в квартале многоэтажной застройки и в районе Агрегатного завода. Для этого враг привлек дополнительный личный состав отряда Шторм и провел мероприятия логистического обеспечения.

– В ВСУ рассказали, что оккупанты наращивают свои группировки в Харьковской области, привлекая подразделения из других регионов. Несмотря на бои в Курской области, захватчики подтягивают резервы в направлении Волчанска.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!