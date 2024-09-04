Пограничники уничтожили фортификации россиян на Волчанском направлении. Видео

Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины продолжают выполнять боевые задания в Харьковской области. На днях бойцы ударили из минометов по фортификационным сооружениям, которые оккупанты пытаются обустроить на Волчанском направлении.

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Об этом рассказали на официальной странице бригады "Гарт" ГПСУ. Врагу досталось от минометных расчетов подразделения "Скорпион".

Под удар пограничников попали огневые опорные пункты и блиндажи войск РФ.

Также бойцы ГПСУ поразили окопные линии и места сосредоточения живой силы противника.

"Минометчики бригады "Гарт" отработали по вражеским позициям. Все цели были поражены, потери противника уточняются", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские десантники показали, как умело они уничтожают врага под Волчанском. За август 2024 года бойцы 71 отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины обезвредили в своей полосе ответственности почти 1200 российских оккупантов убитыми и ранеными.

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