'Не давали противнику действовать': Сырский объяснил, как ВСУ удалось сорвать наступление окупантов на Сумщину

Российские оккупационные войска после наступления на Харьковщине планировали наступать и на Сумском направлении. Помешали этому несколько факторов, в том числе и операция Вооруженных сил Украины в Курской области РФ.

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Об этом в интервью CNN сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что российские войска ранее намеревались использовать Курщину как плацдарм для дальнейших действий против наших Сил обороны.

"10 мая они начали наступление на Харьковском направлении, а уже через несколько дней планировали нанести удар и начать наступление на Сумском направлении...Понеся потери на Харьковском направлении, они буквально застряли в наступлении и фактически перешли к обороне в Волчанске. Остановились в районе Глубокого, в районе Липцов", – рассказал главком.

Тех войск, которые шли в наступление на Харьковском направлении, врагу уже не хватало. Постепенно россияне начали передислоцировать те части, которые были в районе Курска, на Сумском направлении, на Харьковское.

Таким образом наступления войск РФ на Сумщину не произошло. Но они продолжали рассматривать это направление, этот плацдарм для дальнейших действий. Кроме того, они продолжали ежедневно обстреливать наши населенные пункты.

"Для нас это направление всегда было угрозой. Поэтому, оценивая свои возможности, мы выбрали самое слабое место в обороне противника, в его структуре. И это направление (Курское – Ред.) было выбрано", – сказал Сырский.

Начав наступление на территории Курской области, ВСУ уменьшили угрозу нового наступления противника и помешали ему действовать.

"Мы перенесли боевые действия на территорию врага, чтобы он почувствовал то, что чувствуем мы каждый день. И мы создали свою зону безопасности в Курской области. Кроме того, мы взяли достаточное количество пленных. Мы создали обменный фонд, чтобы освободить наших военнослужащих, которые находятся в плену", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время не существует угрозы российского наступления на город Сумы. Эта угроза была устранена благодаря действиям украинских военных.

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