Зеленский на 'Рамштайне' рассказал, есть ли угроза наступления России на Сумы

Президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время не существует угрозы российского наступления на город Сумы. Эта угроза была отвлечена благодаря действиям украинских военных.

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По его словам, российский диктатор Владимир Путин планировал новое наступление из Курской области в Сумы, но украинские силы изменили ход событий. Об этом Зеленский сказал на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

"Благодаря нашим действиям сейчас нет никакой угрозы, что Россия начнет новую офензиву (наступление, – Ред.) на нашу территорию против города Сумы, как это было в мае, когда Путин начал наступление против нашего города Харькова", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что из-за действий украинских сил в Курской области общая ситуация в войне также претерпела изменения. Он отметил, что Путин проявил свой подлинный интерес — не в защите России, а в стремлении оккупировать Украину. Российский лидер не заботится о собственной земле или народе, его цель — захватить как можно больше украинских территорий и городов.

Также президент заявил, что за месяц наступления ВСУ на Курскую область Россия потеряла 6 тыс. своих военных погибшими и ранеными. Сегодня украинские защитники контролируют там более 1300 кв. км территории, включая более сотни населенных пунктов.

Напомним, что президент Владимир Зеленский назвал операцию Сил обороны на территории Курской области РФ превентивным шагом. Он отметил, что враг планировал прорвать украинскую границу на Сумщине, и если бы это произошло, вытеснение оккупантов могло бы занять длительное время.

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