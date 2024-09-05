'Мы применили план А': Зеленский назвал операцию ВСУ в Курщине превентивным ударом

Президент Владимир Зеленский назвал операцию Сил обороны на территории Курской области РФ превентивным шагом. Он отметил, что враг планировал прорвать украинскую границу на Сумщине, и если бы это произошло, вытеснение оккупантов могло бы занять длительное время.

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Об этом Зеленский заявил в интервью изданию NBC News. Если бы враг прорвался, для их вытеснения Силам обороны потребовалось бы значительное преимущество в личном составе и вооружении.

"У нас было понимание, что нам нужно сделать. У нас было понимание, что скорее всего, если они прорвут нашу границу на Сумщине, напротив Курщины, мы будем очень долго останавливать, а потом выжать их – это нужно иметь преимущество в людях и оружии. Не факт, что у нас она будет. Поэтому мы нанесли такой превентивный удар, который разработали как операцию", – рассказал Зеленский.

Президент также сообщил, что существовало несколько вариантов проведения операции в Курщине.

"Если операция пойдет положительно – вот точки, куда мы должны выйти. А если будет сложнее – минимум, который мы должны сделать. Она пошла более успешно. Поэтому мы применили план А", – добавил глава государства.

Напомним, что по данным аналитиков ISW на 4 сентября, украинские войска продолжают продвигаться вглубь Курской области, в частности, недавно они продвинулись к юго-востоку от Дуровки и к юго-востоку от Коренево. Войска РФ в свою очередь отошли с позиций в Малой Локне, в направлениях Коренево и Суджи продолжались бои.

Ранее президент Владимир Зеленский 4 сентября заявил: операция ВСУ в Курщине дает Украине не только пленных оккупантов. Воинам сил обороны поставлено несколько задач, и все они выполняются, сообщил глава государства.

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