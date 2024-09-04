'Абсолютно все задачи реализуются': Зеленский прокомментировал ход операции ВСУ в Курской области

Операция Вооруженных сил Украины в российской Курской области дает нашей стране не только пленных захватчиков. Украинским защитникам поставлено несколько задач и все они выполняются.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время последнего обращения к стране. Он поблагодарил наших воинов за действия в Курской области.

Зеленский сослался на доклад главкома ВСУ Александра Сырского, который слушал сегодня "предметно по каждой части фронта".

"Отдельно – операция в Курской области. И очень важно, что абсолютно все определенные задачи нашей Курской операции реализуются. Спасибо за это каждому солдату, каждому сержанту, каждому офицеру, которые привлечены", – отметил президент.

Также глава государства подчеркнул, что хотя взятие в плен не является главной целью украинских защитников, "на данный момент эта наша операция продолжает быть наибольшим пополнением обменного фонда".

Пока число уже пленных захватчиков в Курской области неизвестно даже примерно. Официально это количество не озвучивается, а в различных сообщениях от наших военных и масс-медиа, которые также ссылаются на источники в ВСУ, это число колеблется от минимального 600 человек (по состоянию на 30 августа) до максимального в две с лишним тысячи.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина планирует удерживать российские территории, на которые вошли, "неограниченное время". Но они будут освобождены, как только будут достигнуты определенные цели, в том числе переговоры с российским диктатором о прекращении войны. Об этом также рассказал Зеленский.

По его словам, одной из целей операции в Курской области было оттягивание захватчиков с других направлений в Украине. И частично это удалось – Россия перебросила в Курск из Украины 60 тыс. захватчиков.

Сообщалось, что на 3 сентября наши подразделения под Курском продвинулись в районе Малой Локни, Ольговки и Шептуховки.

И хотя российские войска недавно восстановили ранее утраченные позиции к востоку от населенного пункта Коренево в Курской области, украинские силы продвинулись к северо-западу от Суджи, заставив россиян отступить, чтобы избежать окружения.

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