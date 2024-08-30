Шоковый рейд в Курскую область не помог замедлить наступление РФ на Донбассе – The Economist

Сколько и какие конкретно цели ставило командование Вооруженных сил Украины, совершая наступление в Курской области РФ, пока неизвестно. Однако можно с уверенностью говорить, что одна из двух очевидных задач – замедлить наступление окупантов на Донбассе – не решена.

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Другая очевидная цель – показать, что армия окупантов не так уж и сильная, и что украинцы могут продвигаться вперед даже в условиях подавляющего большинства противника – уверенно достигнута. Так считают аналитики издания The Economist.

Наступление в Курской области, которое издание назвало "шоковым рейдом" для россиян, прошло свой начальный этап для обеих сторон. В настоящее время российские военные "строят большие укрепления гораздо ближе к новым линиям фронта, в том числе в ближайшей точке, всего в 16 км от предполагаемых украинских позиций", цитирует издание американского аналитика Брейди Африка.

Украинская военная разведка уверяет, что кульминация наступления под Курском уже не имеет значения, потому что "операция уже достигла своих важных целей", пишет издание, ссылаясь на свои источники. Курск был "доказательством концепции" способности Украины обходить численное преимущество России. Кроме того, успех показал, чего можно добиться, если западные союзники Украины отменят ограничения в использовании их оружия.

Также "шоковый рейд" дал около 600 российских военнопленных для обмена, считает издание (по данным украинских военных, этот показатель по меньшей мере вдвое больше указанного The Economist).

"Но Курская операция не смогла достичь своей главной цели – отвлечь российские силы от наступления на Покровск, жизненно важный логистический центр для украинских войск. Россия перебросила (под Курск) часть войск из Херсонщины на юге и с линий Часового Яра и Сиверска на востоке, и только усилила свое внимание к Покровску", – утверждает издание.

Отдельно The Economist отмечает проблему украинских защитников с укреплениями на Донбассе, где "россияне имеют гораздо лучшие ресурсы, имея десять специальных инженерных полков против одного украинского".

Так или иначе, но Украина не только не останавливается, но и "действительно готовит новый этап на Курской дуге", добавляет издание, которое в данном случае ссылается на слова российских захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, что на Курском направлении взято под контроль 1294 кв. км территории, 100 населенных пунктов.

Но, несмотря на переброску сил врага в Курскую область, захватчик сосредотачивает свои усилия на Покровском направлении – ежедневно там происходит более 50 боевых столкновений.