156 боестолкновений в сутки: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте

Российские оккупационные войска продолжают штурмы позиций украинских защитников в попытках улучшить свое тактическое положение. На сегодняшний день наиболее горячими являются Покровское и Купянское направления. Однако, как уверяет Генштаб ВСУ, Силы обороны Украины успешно срывают планы оккупантов и наносят врагу максимальные потери.

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Как отмечено в сводке Генштаба по состоянию на 22:00 четверга, 29 августа, с начала суток произошло 156 боевых столкновений. Подавляющее большинство из них состоялось на Покровском, Кураховском и Купянском направлениях, однако враг пытался атаковать и на юге.

За сутки противник нанес три ракетных и 43 авиаудара, сбросил на Украину 60 КАБов и более 500 дронов-камикадзе, и произвел около трех тысяч обстрелов из разных типов вооружения.

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения с российскими захватчиками. Отражены две атаки в районах Липцев и Волчанска. Еще два боестолкновения продолжается. Ситуация контролируется, отмечают в Генштабе.

Ориентировочные потери вражеских войск здесь в настоящее время составили 56 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина, десять единиц автомобильной и единица специальной техники, также уничтожены 34 БпЛА. Повреждены два танка, боевая бронированная машина и две артиллерийские системы.

На Купянском направлении противник 24 раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Синьковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Лозовой. В настоящее время продолжаются пять вражеских атак.

Двадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Твердохлебово, Чернещина, Дружелюбовка, Невское, Торское и в Серебрянском лесу. Сейчас идет бой близ Невского.

На Северском направлении в течение дня наши защитники отразили семь штурмовых действий врага в районах Верхнекаменского и Выемки. До сих пор длится три боестолкновения, противник пытается прорваться в сторону Звановки.

На Краматорском направлении имели место восемь боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районе Клищиевки, Андреевки и Часового Яра, однако попытки наступления врага на позиции Сил обороны Украины были отбиты.

Враг 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток оккупанты совершали штурмовые действия вблизи Торецка, Железного, Нелиповки и Сухой Балки. До сих пор продолжаются бои вблизи Торецкого и Дачного.

На Покровском направлении агрессор совершил 40 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районе Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки. В общей сложности, 32 атаки на направлении украинские защитники уже отбили, еще восемь боестолкновений – продолжаются.

"Ситуация сложная, однако наши воины делают все для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории", – отметили в Генштабе по этому направлению.

Суточные потери агрессора по данному направлению составили 225 человек убитыми и ранеными. Уничтожены две артиллерийские системы, РСЗО, пять автомобилей и единица специальной техники. Кроме того, автомобиль и одна вражеская пушка были повреждены.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 30 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населённых пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка. Подразделения Сил обороны отразили 26 атак противника, четыре атаки продолжаются до сих пор.

На Времивском направлении произошло 14 боестолкновений. Продолжаются бои вблизи Угледара, Константиновки и Водяного. Ситуация контролируется.

На Ореховском направлении три атаки врага отбиты нашими защитниками в течение дня у Малой Токмачки и Работиного.

На Приднепровском направлении наши воины дали жесткий отпор русским захватчикам на их единственную попытку атаковать.

"Сегодня следует отметить воинов 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко – настоящие защитники страны, сильные, мужественные, смелые, выносливые", – добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны за прошедшие сутки ликвидировали и ранили не менее 1200 российских захватчиков. Также воины обезвредили около 140 единиц военной техники и вооружения армии РФ. Таким образом, по состоянию на 29 августа общие потери личного состава оккупационных сил в войне против нашего государства уже достигают 612 390.

А на днях бойцы подразделения ПВО 28-й ОМБр сбили российский штурмовик СУ-25 на Краматорском направлении. Вражеский самолет, в который защитники попали из ПЗРК, вспыхнул в воздухе и совершил свое последнее приземление.

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