ВСУ обезвредили еще 1200 оккупантов и три танка армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1200 российских захватчиков. Также воины обезвредили примерно 140 единиц военной техники и вооружения армии РФ

Видео дня

По состоянию на 29 августа общие потери личного состава оккупационных сил в войне против нашего государства уже достигают 612 390. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили 21 вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 14 369) и три крылатых ракеты (2556).

Было уничтожено 27 артиллерийских систем (всех 17 549), 18 боевых бронированных машин (16 699), три танка (8571), одно средство противовоздушной обороны (939) войск РФ.

Кроме этого, сожжено еще 52 единицы российской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 23 706), 15 – спецтехники (295).

С начала полномасштабной войны Силы обороны также обезвредили 1174 РСЗО, 368 самолетов, 328 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку российских оккупационных сил.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях бойцы подразделения ПВО 28-й ОМБр сбили российский штурмовик СУ-25 на Краматорском направлении. Вражеский самолет, в который защитники попали из ПЗРК, вспыхнул в воздухе и совершил свое последнее приземление.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!