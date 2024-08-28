'Одной проблемой меньше': украинские воины поразили российский штурмовик Су-25. Видео

Украинские воины подразделения противовоздушной обороны 28-й ОМБр на Краматорском направлении поразили российский штурмовик СУ-25. Вражеская птичка, в которую бойцы попали из переносного зенитно-ракетного комплекса, вспыхнула в воздухе и совершила свой последний полет.

Эффектное видео было опубликовано в Telegram 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода. Бойцы пожелали врагу "вечного полета".

"Судьба экипажа пока не известна, однако мы точно знаем, что одной проблемой для нашей пехоты меньше", – отметили защитники.

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Напомним, ранее в Страткоме ВСУ сообщили, что за первые шесть месяцев 2024 года Силы обороны Украины поразили более 30 самолетов оккупационного войска РФ. Большинство из них – на Донбассе. В ведомстве уточнили, что некоторые из самолетов получили поражение, но могли вернуться на аэродромы на длительный ремонт. Кроме того, в некоторых случаях модели уничтоженных самолетов невозможно было достоверно установить.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 22 августа украинские беспилотники атаковали российский аэродром "Мариновка" в Волгоградской области РФ – единственный, на котором построено укрытие для самолетов. Позже появившиеся в сети спутниковые снимки зафиксировали значительные разрушения на вражеском аэродроме.

– The Wall Street Journal обратило внимание, что Украина значительно активизировала атаки дронами на военные объекты России, расположенные вдали от линии фронта. Там считают, что такая тактика может вынудить Россию передислоцировать свои авиационные силы и системы противовоздушной обороны, удаляя их от фронта.

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