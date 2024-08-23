Украина усилила атаки дронами по военным объектам РФ: в WSJ оценили, какой эффект это даст

Украина значительно активизировала атаки дронами на военные объекты России, расположенные вдали от линии фронта. Это происходит на фоне того, что западные партнеры пока не позволяют Украине использовать дальнобойное оружие для ударов в глубь России.

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Такая тактика может заставить Россию передислоцировать свои авиационные силы и системы противовоздушной обороны, удаляя их от фронта. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Джастин Бронк, старший научный сотрудник Королевского института объединенных вооруженных сил в Лондоне, отмечает, что хотя удары украинских дронов наносят ущерб России, пока они не оказывают стратегически значимого влияния. Однако по его словам, постоянные атаки на авиабазы со временем могут создать серьезные проблемы для российских военно-воздушных сил.

"Однако нынешний уровень ущерба, причиненного авиабазам, является тем, с чем россияне не могут просто смириться в долгосрочной перспективе, поскольку со временем это станет серьезной проблемой для (военно-воздушных) сил", – сказал он.

Удары по авиабазам в глубине России могут вынудить Москву переместить свои системы ПВО из прифронтовых зон, что сделает их менее защищенными от украинских ударов. Бронк также считает, что эти удары могут побуждать Россию отвести часть своих истребителей и штурмовиков на более отдаленные базы. Это уже снизило количество атак планерными бомбами, поскольку российским самолетам теперь приходится летать на большие расстояния.

The Wall Street Journal пишет, что Украина ранее сбивала российские самолеты, перевозившие планерные бомбы, но для этого приходилось рисковать, перемещая системы ПВО поближе к линии фронта.

Увеличение количества и дальности атак украинских дронов становится все более серьезной проблемой для России. Дуглас Барри, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне, считает, что хотя беспилотники не могут полностью заменить дальнобойные ракеты, они заставляют Россию более тщательно размышлять над тем, где размещать свои самолеты и средства ПВО.

Барри подчеркивает, что дроны эффективны не только тем, что они поражают цель – даже в случае их ущерба они все равно оказывают значительное давление на российские силы, заставляя их изменять свои оборонные стратегии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Москве заявили об "одной из самых масштабных попыток" атаковать российскую столицу с помощью беспилотников за время войны. В течение ночи 21 августа в Подмосковье сбили не менее 10 БПЛА, а в целом ПВО окупантов якобы уничтожило 45 дронов.

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