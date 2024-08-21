В Подмосковье прогремели взрывы: российские власти заявили о 'самой масштабной атаке' дронов за все время. Видео

В Москве заявили об "одной из самых масштабных попыток" атаковать российскую столицу с помощью беспилотников за время войны. За ночь 21 августа в Подмосковье сбили не менее 10 БПЛА, а всего ПВО оккупантов якобы уничтожило 45 дронов.

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Соответствующее заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки.

"Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито 10 штук. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. Продолжаем контролировать ситуацию", – пишет Собянин.

В общем в минобороны РФ заявили, что ночью их ПВО уничтожила 45 украинских БПЛА самолетного типа.

"Одиннадцать БПЛА уничтожены над территорией Московской области, еще двадцать три БПЛА уничтожено над Брянской областью, шесть БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, три – над Калужской областью и два – над Курской областью", – отчитались в террористическом ведомстве.

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