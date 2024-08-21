В Ростовской области пожаловались на ракетную атаку, в Новошахтинске вспыхнул пожар. Фото и видео

В ночь на 21 августа на территории государства-террориста России снова было неспокойно. В Ростовской области заявили о ракетной атаке, а в Новошахтинске вспыхнул сильный пожар.

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В частности, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что ракету якобы сбили ПВО. Заверил, что в результате падения обломков жертв и разрушений нет.

Также Telegram-каналы сообщили о мощном пожаре в районе города Новошахтинск. Отмечают, что "бавовна" была достаточно сильной, и обломки якобы сбитой ракеты упали недалеко от жилых домов, в результате чего произошел пожар "в полях" возле города.

"Вероятно, хотели ударить по нефтезаводу после атаки на Пролетарск, чтобы устроить второй мощный пожар и посеять панику", – пишут российские Telegram-каналы.

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