Много разрушений: опубликовано спутниковые фото аэродрома 'Мариновка' после атаки БпЛА

Утром 22 августа украинские беспилотники атаковали российский аэродром "Мариновка" в Волгоградской области РФ – единственный, на котором построено укрытие для самолетов. Появившиеся в сети спутниковые снимки зафиксировали значительные разрушения на вражеском аэродроме.

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Фото, сделанные спутником после атаки на Мариновку обнародовал OSINT-аналитик MT Anderson. Он также показал для сравнения снимки до удара.

На фото видны значительные разрушения вокруг ангаров и складов с КАБами и топливом.

"Все еще анализирую, но ввиду общественного интереса поделился тем, что я считаю районами, которые попали под обстрел", – написал аналитик.

Он отметил, что на авиабазе заметны последствия ударов вокруг ангаров с самолетами и немного севернее.

Как видно из фото до, сделанных 19 августа, во время атаки на аэродроме "Мариновка" могли находиться 29 самолетов: 14 Су-24 и 15 самолетов Су-34.

Сейчас от аэродрома почти ничего не осталось.

Российский аэродром "Мариновка" расположен возле города Калач-на-Дону Волгоградской области РФ в 200 км от Казахстана и 270 км от Украины. Расстояние от аэропорта до линии фронта составляет 450 км.

Как сообщал OBOZ.UA:

Утром 22 августа в Волгоградской области России заявили об атаке 28 БПЛА и взрывах, произошедших в районе города Калач-на-Дону. Затем над расположенным вблизи военным аэродромом "Мариновка" вспыхнул пожар и слышны звуки детонации.

Впоследствии стало известно, что атаку организовали СБУ и ССО. Дроны поразили склады с КАБами и топливом на аэродроме "Мариновка". Указанный аэродром враг активно использует для бомбардировок линии фронта в Украине.

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