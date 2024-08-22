СБУ совместно с ССО поразили склады с КАБами и топливом на аэродроме 'Мариновка': их враг использовал для ударов по Украине

Служба безопасности Украины совместно с Силами специальных операций поразили склады с КАБ и топливом на аэродроме "Мариновка" в Волгоградские области России. Указанный аэродром враг активно использует для бомбардировок линии фронта в Украине.

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О поражении очередного российского военного объекта OBOZ.UA стало известно из собственных источников в СБУ. Местные россияне пожаловались, что после атаки дронов аэродром выглядит как кадры из фильма апокалипсиса.

"Так называемое "СВО" настолько идет по плану, что местные жители всю ночь и утро слушали, как взрываются склады с авиационными КАБами, боекомплектом и горюче-смазочными материалами. Над территорией аэродрома поднимаются столбы черного дыма и раздается мощная детонация", – отмечает мощная детонация.

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