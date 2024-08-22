Было использовано около 50 беспилотников: Буданов рассказал подробности ночной атаки на Москву

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что в ночь на среду, 21 августа, пять регионов РФ были атакованы беспилотниками. Всего было использовано около 50 БПЛА.

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Часть из них летела на столицу страны-агрессора Москву. Об этом Буданов сказал в комментарии изданию The War Zone.

В частности, целью наших дронов был аэропорт "Остафьево". Этот аэропорт служит многим целям министерства обороны России. В 2018 году там были построены несколько массивных круглых антенных решеток, что свидетельствует о предоставлении объекту "миссии стратегических сигналов и/или связи".

Также возможно, что был поражен другой центр радиотехнической разведки в аэропорту либо вблизи него, либо в Московском регионе в целом.

Кроме того, украинские дроны атаковали авиабазу "Миллерово" в Ростовской области.

"Мы провели несколько операций с применением беспилотников. Сейчас проверяем (степень нанесенного ущерба – Ред.)", – сказал Буданов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Москве заявили об "одной из самых масштабных попыток" атаковать российскую столицу с помощью беспилотников за время войны. В течение ночи 21 августа в Подмосковье сбили не менее 10 БПЛА, а в целом ПВО оккупантов якобы уничтожило 45 дронов.

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