Прилетов могло быть несколько: новые детали атаки на аэродром 'Мариновка' в Волгоградской области

Во время дроновой атаки по военному аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области России была повреждена стоянка самолетов. В результате нескольких прилетов вспыхнули пожары.

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Спутники НАСА зафиксировали три очага возгорания на территории аэродрома. РосСМИ публикуют фото и видео из "Мариновки".

Судя по снимкам, один из пожаров вспыхнул на технической позиции подготовки самолетов (ТППЧ) – площадке, где стоят борта. Еще одна – севернее, на территории, где расположены, в частности, резервуары. Третий центр возгорания – на территории, где проходит рулежная дорожка аэродрома.

Как пишут медиа, на 21 августа на ТППС стояли истребители Су-30/34 в количестве 3-5 единиц. Предварительно, их передислоцировали с аэродрома "Морозовск" после многочисленных атак.

Напомним, утром 22 августа в Волгоградской области пожаловались на атаку 28 БПЛА и взрывы, прогремевшие в районе города Калач-на-Дону. Затем над расположенным вблизи военным аэродромом "Мариновка" вспыхнул пожар и были слышны звуки детонации.

Один из пропагандистских ресурсов заявил о сбитии по меньшей мере двух БПЛА: один из них был уничтожен в нескольких километрах от аэродрома, а обломки второго упали на бытовку неподалеку, в результате чего она вспыхнула. Местным жителям якобы рекомендовали эвакуироваться.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил "отражение атаки беспилотников" в районе аэродрома "Мариновка" и признал пожар из-за падения дрона на территории объекта минобороны. По его словам, большую часть БПЛА якобы сбили, жертв нет, а пожарные оперативно приступили к тушению.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что в ночь на среду, 21 августа, около 50 БПЛА атаковали пять регионов РФ. Часть из них летела на столицу страны-агрессора Москву, целью была, в частности, аэропорт "Остафьево".

– В ВМС ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины метко поразили ЗРК С-300 войск РФ возле Новошахтинская Ростовской области. Это уже не первый случай уничтожения такого вооружения противника, в будущем следует ожидать повторения успеха.

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