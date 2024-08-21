'Не первое и не последнее': в ВМС прокомментировали уничтожение ЗРК С-300 в Ростовской области

Силы обороны Украины метко поразили зенитный ракетный комплекс С-300 войск РФ возле Новошахтинска Ростовской области. Это уже не первый случай уничтожения такого вооружения противника, в будущем следует ожидать повторения успеха.

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Об этом в среду, 21 августа, сказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Єдині новини". Он отметил, что важна локация, где произошло поражение С-300 врага.

"Достаточно большой радиус охватывают наши оружейные системы, и очередным подтверждением этому является и отсутствие россиян в акватории Азовского моря", – сказал военный.

По словам Плетенчука, для обороны Украины и защиты населенных пунктов от атак важно уничтожение таких комплексов оккупантов как С-300.

"Мы очень близко, к сожалению, "познакомились" с С-300 во время обороны Николаева. Это радиус более 120 км в режиме земля-земля. С-300 – довольно неприятное оружие, одна такая ракета способна разрушить подъезд пятиэтажного дома", – отметил спикер ВМС.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 21 августа Силы обороны Украины нанесли удар по позиции зенитного ракетного комплекса С-300 противника возле населенного пункта Новошахтинск Ростовской области России. По результатам атаки в определенных точках прицеливания раздались взрывы.

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