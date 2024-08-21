Силы обороны нанесли удар по ЗРК С-300 возле Новошахтинска в Ростовской области.

В ночь на 21 августа Силы обороны Украины нанесли удар по позиции зенитно-ракетного комплекса С-300 противника возле населенного пункта Новошахтинск Ростовской области России. По результатам атаки в определенных точках прицеливания раздались взрывы.

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Об этом утром сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Там уточнили, что операция была подготовлена подразделениями Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Точность поражения доразведывается.

"Следует отметить, что комплексы С-300 российские захватчики используют и для ударов по мирным городам Украины, разрушая жилые дома и терроризируя гражданское население", – отметили в Генштабе.

Там добавили, что все составляющие сил обороны продолжат совместную боевую работу по важным целям вооруженных сил РФ.

Напомним, в Ростовской области заявили, что в ночь на 21 августа на регион совершили ракетную атаку. Местный губернатор Василий Голубев заверил, что ракету якобы сбили ПВО, в результате падения обломков жертв и разрушений нет. В Новошахтинске после взрывов вспыхнул мощный пожар.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Москве заявили об "одной из самых масштабных попыток" за время войны атаковать российскую столицу с помощью беспилотников. В течение ночи 21 августа в Подмосковье сбили не менее 10 БПЛА, а в целом ПВО оккупантов якобы уничтожило 45 дронов.

– Также в Ростовской области РФ по состоянию на 20 августа третьи сутки продолжался масштабный пожар на территории нефтебазы, которую атаковали ударными дронами. Небо над городом Пролетарск затянуло густым черным дымом.

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