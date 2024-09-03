Наступление продолжается: в Курской области ВСУ продвинулись на трех направлениях, – OSINT-аналитики

Вооруженные силы Украины продолжают наступать в Курской области РФ. По состоянию на вторник, 3 сентября, наши подразделения продвинулись в районе Малой Локни, Ольговки и Шептуховки.

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Об этом в Telegram сообщили аналитики из группы "Dnipro | OSINT с Гарбузом". Там отметили, что информация о якобы взятии еще нескольких сел под контроль ВСУ сейчас нуждается в подтверждении и уточнении.

Переправы и техника врага продолжают "демилитаризироваться" в реке Сейм благодаря работе украинской авиации и операторов БПЛА. Несмотря на это, о серьезных проблемах с логистикой с российской стороны не сообщалось.

В целом, ситуация выглядит как позиционный фронт с периодическим продвижением ВСУ. Об изгнании россиянами наших подразделений из Курской области пока речь не идет.

"Новостей оттуда все меньше и меньше", – добавили аналитики.

По данным ISW, российские войска недавно восстановили ранее утраченные позиции восточнее населенного пункта Коренево в Курской области. В то же время украинские силы продвинулись северо-западнее Суджи, заставив россиян отступить, чтобы избежать окружения.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что операция украинских Вооруженных сил в Курской области выполняет свои задачи и идет по плану. И она может повлиять на ситуацию на Донбассе.

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