Зеленский объяснил, как Курская операция ВСУ может повлиять на ситуацию на Донбассе

Операция украинских Вооруженных сил в Курской области выполняет свои задачи и следует по плану. И она может повлиять на ситуацию в Донбассе.

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Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Запорожье. Он констатировал, что ситуация на Покровском и Торецком направлениях сложная.

Курская операция выполняет свои задачи и идет по плану. Что касается сложностей на Покровском и Торецком направлениях, то мы считаем, что Курская операция также может повлиять на это. Может быть уменьшение обострения из-за уменьшения числа российских военных. Но пока там сложно", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что именно в этом направлении всегда были сосредоточены наиболее боевые российские бригады. Для российского диктатора Владимира Путина с начала войны полная оккупация Донбасса была главной целью.

"Это всегда была главная цель – Донбасс, полностью тотальная оккупация Донбасса. Двое суток там продвижений нет. Это то, что мне доложил главком", – отметил президент.

Напомним, что президент Владимир Зеленский приехал с рабочей поездкой в Запорожье вместе с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Они обсудили важные шаги по укреплению обороны и развитию региона.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский предложил Нидерландам взять патронат над Запорожьем, предусматривающий поддержку в восстановлении инфраструктуры, гуманитарную помощь и обеспечение нормальной жизни в условиях войны. В ходе поездки президент Украины и премьер Нидерландов также обсудили поставки Украине новых систем противовоздушной обороны и ракет для истребителей F-16.

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