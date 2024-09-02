'Украина во время войны защищается и развивается': Зеленский призвал Нидерланды взять патронат над Запорожьем, предоставить ПВО и ракеты к F-16

В ходе визита в Запорожье президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом обсудили важные шаги по укреплению обороны и развитию региона. Зеленский предложил Нидерландам взять патронат над Запорожьем, предусматривающий поддержку в восстановлении инфраструктуры, гуманитарную помощь и обеспечение нормальной жизни в условиях войны.

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Кроме того, речь шла о поставках Украине новых систем противовоздушной обороны и ракет для истребителей F-16. Об этом президент рассказал во время видеообращения из Хортицы.

"Сегодня – Запорожье. Вместе с Премьер-министром Нидерландов. Важный визит и очень символический – именно в день начала учебного года. Как только здесь, на Хортице, мы говорили с нашими ветеранами, ветеранами войны", – сказал он.

Зеленский презентовал новое образовательное приложение "Мрия", которое станет аналогом "Действия" для образовательных нужд учащихся, учителей и родителей. Он отметил, что, несмотря на войну, Украина продолжает развиваться, создавая новые возможности для своих граждан.

"Я благодарю всю команду "Мечты" и всех наших, украинских, учителей, каждого и каждого, кто работает, чтобы образование в Украине было сильным. И мы добавляем гарантий этому. Правительство Украины имеет четкие поручения и по строительству укрытий, и по обеспечению школ автобусами – то, что мы обещали общинам, мы должны выполнить. Также создаем программу гарантированного бесплатного питания для детей в начальной школе – с 1-го по 4-й классы. выполнение нашей программы "Безопасная школа" – это создание реально надежного пространства безопасности для всех учащихся и учениц, для каждой школы", – сказал президент.

Зеленский отметил, что в этом году в Запорожье и других украинских городах школы снова открылись для очного обучения. Более двух миллионов детей будут учиться в обычном формате, еще около миллиона – в смешанном (оффлайн и онлайн). Это зависит от условий безопасности и наличия укрытий.

Кроме того, он рассказал, что на встрече с премьер-министром Нидерландов обсудили вопросы усиления ПВО, новые системы ПВО, ракеты к F-16 и другую необходимую технику для обороны.

"Мы говорили и о том, чтобы Нидерланды взяли патронат над Запорожьем – это инфраструктура, это защита нормальной жизни, это гуманитарные вопросы. Это то, что поможет Украине. И мы ценим всю поддержку от народа Нидерландов, лично от Премьер-министра Схоофа и всех политических и публичных деятелей из Нидерландов. И, конечно, моя величайшая благодарность всем нашим людям, каждому и каждому, кто бережет нашу Украину, наше Запорожье, все наши города и общины. Все, кто сражается ради Украины, работает здесь, в нашем государстве, помогает нам – спасибо! Горжусь нашими людьми, горжусь Украиной!" – отметил глава государства.

Напомним, Нидерланды решили предоставить Украине 28 гусеничных БТР-амфибий. Речь идет о машинах BvS-10 Viking – хотя эти БТР украинцы уже видели на поле боя, по сей день об их поставках в Украину официально не сообщалось.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина передала США список целей в России, которые она хочет поражать с помощью американских ракет ATACMS. Министр обороны Рустем Умеров заявил, что надеется – аргументы украинской стороны были услышаны.

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