Нидерланды предоставили Украине БТР-амфибии: как выглядят и на что способны. Фото

Нидерланды решили предоставить Украине 28 гусеничных БТР-амфибий. Речь идет о машинах BvS-10 Viking – хотя эти БТР украинцы уже видели на поле боя, по сей день об их поставках в Украину официально не сообщалось.

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О решении предоставить BvS-10 Viking именно сейчас, сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс. Он отметил, что "Украина крайне нуждается в помощи в борьбе с российским агрессором".

"Уже сейчас Нидерланды передают 28 гусеничных машин Viking. Корпус морской пехоты Нидерландов ранее подготовил украинских военных для работы на этих машинах", – отметил Рубен Брекелманс.

Отдельно министр обороны Нидерландов отметил, что "Украина имеет право на самооборону" и, в этом контексте, "имеет право на удары вглубь России".

"Они могут поражать военные цели в России, если это необходимо для самообороны. Нидерланды не устанавливали никаких ограничений в плане миль или километров, на которые Украина может использовать наше оружие. Единственное условие – это должно быть для самообороны. И это то, что является ключевым для Нидерландов", – подчеркнул он.

BvS-10 (сокращение Bandvagn Skyddad, "защищенная гусеничная машина") – шведско-британский двухзвенный амфибийный бронетранспортер от производителя BAE Systems Hаgglunds. Вооруженные силы Украины начали использовать гусеничные вездеходы Bandvagn и BvS-10 еще в апреле 2023 года, хотя официально о поставках этих машин в Украину не сообщалось.

Возможно, поставки этих амфибий скрывались в строках перечня военной помощи "другие разные боеприпасы, машины и техника".

BvS-10 Viking был создан взамен его предшественника Bv-206S. Эта амфибия может выполнять самые разные задачи. Для этого было создано несколько вариантов модульной брони, предусмотрена возможность монтирования различных систем оружия, оборудования машины средствами защиты от оружия массового поражения.

Первоначально BvS-10 Viking разработан в трех модификациях, специально для британских морских пехотинцев. Кроме того. что это машина для перевозки войск, это также подвижный командный пункт (с усовершенствованной цифровой платформой) и даже подвижный завод по ремонту и восстановлению любой техники (задняя кабина содержит кран, полностью оснащенную переносную мастерскую, воздушный компрессор и лебедку подъемностью 9 тонн).

Все три модификации полностью оборудованы для плавания, они способны плавать в разных водах при полной загрузке пассажирами и грузом.

Бронетранспортер оборудован двигателем Cummins объемом 5.9л. Для машины разработано новое рулевое управление, которое обеспечивает значительное увеличение скорости и улучшение комфорта на дорогах и при переезде по бездорожью.

В первый раз в боевых условиях BvS-10 Viking увидели в Афганистане в 2006 году.

Специалисты считают бесценной способность этих машин передвигаться на большой скорости по труднопроходимой местности. Также преимущество BvS-10 Viking состоит в том, что они слишком легки, чтобы активизировать большинство противотанковых мин.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина передала США список целей в России, которые она хочет поражать с помощью американских ракет ATACMS. Министр обороны Рустем Умеров заявил, что надеется – аргументы украинской стороны были услышаны.

В общей сложности на территории России расположено не менее 250 военных и военизированных объектов, которые могут поразить ракеты ATACMS. Однако США ограничивают использование этих ракет для ударов по объектам в России, позволяя применять только HIMARS.

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