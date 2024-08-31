'Ограничения на удары вглубь России абсурдны': президент Финляндии отметился громким заявлением

Президент Финляндии Александр Стубб высказался за снятие всех ограничений на использование Украиной западного оружия против России. Эти ограничения абсурдны, ведь Россия ведет незаконную агрессивную войну, нарушая все международные нормы.

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Такое заявление он сделал на международной конференции Globsec Forum в Праге. Стубб подчеркнул, что нынешние ограничения на действия украинцев абсолютно неуместны.

"Необходимо снять все ограничения, что украинцы могут делать. Они абсурдны. Россия ведет незаконную агрессивную войну, она нарушает все международные нормы, не только с точки зрения нарушения суверенитета, она совершает серьезные военные преступления", – сказал президент Финляндии.

Он отметил, что хотел бы позвонить по телефону в Вашингтон, чтобы призвать США снять все ограничения на использование оружия по территории России. Кроме того, он выразил желание обратиться к Си Цзиньпину с просьбой повлиять на Путина, чтобы тот прекратил агрессию. По мнению Стубба, такие шаги могли бы изменить ситуацию в мире.

Кроме того, президент Финляндии подчеркнул, что в ближайшее время партнеры должны продолжать оказывать Украине финансовую и военную поддержку, чтобы она смогла стратегически одержать победу на поле боя.

Он подчеркнул, что Финляндия занимает шестое место по объему помощи Украине по отношению к собственному ВВП, и назвал поддержку Украины естественной для финнов, которые также сталкивались с российской агрессией во время Второй мировой войны и потеряли часть своей территории.

"Самая большая битва – это битва за независимость, суверенитет и законное место Украины на Западе; и это сражение Украина уже выиграла. Украина станет членом ЕС, и она станет членом НАТО", – подчеркнул Стубб.

Президент Финляндии также отметил, что главные цели кремлевского диктатора Владимира Путина – русификация Украины, предотвращение расширения НАТО и раскол евроатлантического сообщества – потерпели полный провал. Теперь, по мнению Стубба, необходимо показать Москве и ее странам, которые склонны поддерживать ее, что агрессия обойдется им слишком дорого.

Как сообщал OBOZ.UA, главы МИД стран Евросоюза на заседании в Брюсселе обсудили возможное снятие с Украины ограничений на удары предоставленным оружием вглубь территории России. Однако так и не смогли договориться об этом. В результате каждая страна сама будет решать, давать ли разрешение Украине применение своего оружия по территории РФ.

К сожалению, еще не все партнеры Украины принимаются с точки зрения Франции. Так, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Италия не разрешает Украине использовать предоставленное ей оружие для ударов по территории России.

А вот Дания разрешила Украине использовать переданное ей оружие на территории страны-агрессорки России. Несмотря на операцию украинских войск в Курской области, поддержка Копенгагеном Киева остается абсолютно неизменной.

В Минобороны Испании считают, что Украина должна сама определять, как и когда использовать предоставленную ей Мадридом военную технику. Испания же продолжит поддерживать Киев важным оборонным оборудованием.

В минобороны ФРГ заявили, что немецкое оружие, которое получили Силы обороны Украины, становится украинским. Она может быть использована так, как Киев считает нужным. В то же время дальнобойные ракеты – это другой политический вопрос, заявил представитель министерства обороны ФРГ Арно Коллац.

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