Украина может применять датское оружие для ударов по территории РФ – МИД Дании

Дания разрешила Украине использовать переданное ей оружие на территории страны-агрессорки России. Несмотря на операцию украинских войск в Курской области, поддержка Копенгагеном Киева останется абсолютно неизменной.

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Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен, комментируя наступление ВСУ в Курщине. Его слова цитирует ДР.

"Защита себя вполне может включать вторжение на территорию агрессора. Если в рамках этого вы атакуете инфраструктуру или военные объекты атакующей стороны, то это полностью соответствует правилам войны", - сказал глава датского МИД.

При этом Расмуссен подчеркнул, что применение Украиной предоставленного Данией оружия на российской земле также не противоречит правилам.

"Нельзя установить ограничения, согласно которым оружие можно применять только на территории Украины", – сказал он.

Ранее все правительственные партии Дании поддержали решение Украины провести наступление на территорию Курской области России. Датских политиков также ничего не имеют против того, что оружие, переданное их страной Киеву, может использоваться в этой операции.

А в мае в правительстве Дании заявили, что украинские войска могут использовать датские истребители F-16 для ударов по территории России. Такая позиция была утверждена в датском парламенте.

Как сообщал OBOZ.UA, Дания выделила Украине новый пакет пособий, который стал двадцатым от начала полномасштабного вторжения РФ. Общая стоимость пакета составляет примерно 783 миллиона датских крон, или почти 116 миллионов долларов. Особенностью этого пакета является то, что он предусматривает финансовые взносы на закупку вооружения, в частности, украинского производства.

Также Дания профинансировала производство САУ "Богдана" для Вооруженных сил Украины. Первые единицы этой техники прибудут в нашу страну уже в ближайшие месяцы.

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