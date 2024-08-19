Дания выделила Украине 20-й пакет оборонной помощи: в чем его особенность

Правительство Дании выделило новый пакет помощи для Украины, ставший двадцатым от начала полномасштабного вторжения РФ. Общая стоимость пакета составляет примерно 783 миллиона датских крон, или почти 116 миллионов долларов. Средства пойдут на военные нужды Украины как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

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Об этом сообщило Министерство обороны Дании. Особенностью этого пакета является то, что он предусматривает финансовые взносы на закупку вооружения, в частности, украинского производства.

"Путин продолжает жестокие и кровавые нападения на украинцев. Крайне важно, чтобы Дания продолжала поддерживать Украину, чтобы они могли защитить себя", – заявил министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.

Отмечается, что двадцатый пакет был составлен на основе пожеланий и потребностей Украины.

Центральное место в нем занимают финансовые взносы для оборонной промышленности, которые в этом году увеличены на 300 миллионов датских крон или 44 миллиона долларов США.

Дополнительно , Дания выделила 112 миллионов датских крон (16 млн долларов) на финансирование закупок через украинские оборонные предприятия.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отметил, что Дания есть и останется среди самых больших поклонников Украины.

"Дания есть и останется среди самых больших сторонников Украины. Мы постоянно показывали, что там, где есть желание, есть и путь, и Дания установила международный стандарт поддержки Украины", – отметил Расмуссен.

По оперативным соображениям и соображениям безопасности подробная информация о полном содержании этого пакета военной помощи в Украине не разглашается.

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