Дания заказала производство 18 САУ 'Богдана' для ВСУ: поступят в ближайшие месяцы

Дания профинансировала производство 18 самоходных артиллерийских установок "Богдана" для Вооруженных сил Украины. Первые единицы этой техники прибудут в нашу страну уже в ближайшие месяцы.

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Об этом сообщил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, говорится на сайте ведомства. Он отметил, что во время пребывания в Украине весной этого года лично убедился в возможностях оборонной промышленности Украины.

"Мы гарантируем, что оборудование, в котором нуждаются украинцы на фронте, может быть произведено и доставлено сюда. Это имеет очевидные логистические преимущества и одновременно способствует развитию оборонной промышленности в Украине. Здесь артиллерийские снаряды украинского производства играют ключевую роль как пилотный проект", – отметил министр Поульсен.

Датская помощь основывается на официальной рекомендации Министерства обороны Украины и Министерства по стратегическим отраслям промышленности.

"Я надеюсь, что как можно больше стран будут следовать датской модели закупок для Украины. Возможности украинцев производить оборудование больше, чем финансирование, которое они имеют сейчас. Существует большой потенциал для подобных соглашений, которые позволят производить больше оборудования в Украине и одновременно будут способствовать развитию оборонной промышленности в Украине", – отметил Троэльс Лунд Поульсен.

Украинская самоходная гаубица "Богдана" уже зарекомендовала себя надежным и эффективным образцом военной техники. Она способна вести огонь на расстояние до 60 км, обеспечивая высокую точность и поражение целей.

Экипаж гаубицы состоит из 5 человек. Возимый боекомплект, состоящий из 20 снарядов, позволяет быстро реагировать на изменение ситуации на поле боя и интенсивную огневую поддержку для своих военных подразделений.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Государства-партнеры Украины, входящие в коалицию дронов, подписали Меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает создание общего фонда на 45 миллионов евро для осуществления закупок беспилотников для их быстрого и эффективного доставки ВСУ.

– Канада анонсировала выделение Украине нового крупного пакета военной помощи. Речь идет о пакете на сумму 500 млн. канадских долларов, что составляет более 355 млн. долларов США.

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