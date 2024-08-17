'Украина сама решает': в Испании сделали заявление о применении предоставленного оружия по территории РФ

В Министерстве обороны Испании считают, что Украина сама должна определять, как и когда использовать предоставленную ей Мадридом военную технику. В ведомстве также отметили, что им неизвестно, используют ли ВСУ испанскую технику во время операции в Курской области.

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Об этом заявила минист обороны Испании Маргарита Роблес во время визита в штаб НАТО в Валенсии. Ее цитирует The Kyiv Independent со ссылкой на EFE.

"Это война, и поэтому Украина будет использовать то оборудование, которое считает необходимым, в любой момент", – сказала Роблес, отметив, что оружие, которое Испания предоставляет Киеву, является оборонным.

Глава испанского оборонного ведомства добавила, что у нее нет информации о том, используют ли украинские военные технику, предоставленную Испанией, во время наступления в Курской области.

В то же время Роблес заверила, что Мадрид продолжит поддерживать Киев важным оборонным оборудованием, и Украина "всегда будет иметь поддержку Испании", равно как и поддержку НАТО.

Напомним, Испания приступила к передаче Украине новой партии танков Leopard 2А4 и другого вооружения.

Также Украина получит от Испании еще одну систему ПВО Hawk. Этот комплекс станет на защиту украинского неба уже в сентябре.

Как сообщал OBOZ.UA, Канада разрешила Украине применять предоставленные ею танки и другую бронетехнику на территории России. Патрульный автомобиль канадского производства Senator, пересекающий границу с РФ, уже попал на кадры.

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