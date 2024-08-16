Канада разрешила Украине использовать предоставленную бронетехнику на территории России

Канада позволила Украине применять предоставленную ею бронетехнику против РФ. Патрульный автомобиль канадского производства Senator уже попал на кадры с территории России.

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О соответствующем разрешении заявили в министерстве национальной обороны Канады 15 августа. Там информировали, что Украина может свободно использовать предоставленные танки и другую бронетехнику по территории РФ, передает CBC.

"Украинцы лучше всех знают, как защищать свою родину, и мы стремимся поддерживать их в этом. Канада не устанавливает географических ограничений на использование военной техники, которую мы передаем Украине", – заявил в пресс-релизе представитель министерства обороны Андре-Анн Пулен.

Известно, что Канада передала Украине восемь танков Leopard 2A4, несколько десятков бронемашин боевой поддержки и сотни бронированных патрульных машин, а также несколько гаубиц M-777.

На новостных кадрах CNN, снятых в четверг, 15 августа, на границе с Украиной, видно, как патрульный автомобиль Senator канадского производства пересекает границу с РФ, отмечает CBC.

Также отмечается, что заявление минобороны Канады прозвучало на фоне растущих среди военных экспертов предположений о том, как долго Украина сможет продолжать наступление в Курской области России, а также о долгосрочном влиянии неожиданного вторжения через границу на затянувшуюся войну.

Как сообщал OBOZ.UA, командование Десантно-штурмовых войск ВСУ показало видео первых часов наступления на Курскую область РФ 6 августа. На кадрах показаны моменты разминирования, прорыва границы, уничтожение вражеских фортификаций, работы украинской авиации, артиллерии и взятия в плен военнослужащих страны-агрессора.

По данным ISW, Россия поддерживает высокий темп атак на Донбассе, в частности на Покровском направлении. Очевидно, командование РФ продолжает отдавать приоритет наступлению на востоке Украины, даже несмотря на вторжение в Курскую область, полагают аналитики.

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