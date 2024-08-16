Прорыв границы и уничтожение оборонительных рубежей врага: в ВСУ показали кадры первых часов наступательной операции в Курщине. Видео

Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины опубликовало видео первых часов наступления на Курскую область России 6 августа. На этих кадрах показаны моменты разминирования, прорыва границы, уничтожение вражеских фортификаций, работы украинской авиации, артиллерии и взятия в плен российских военных.

Видео дня

Видеозапись была опубликована 16 августа в официальном Telegram-канале ДШВ ВСУ. "Первые часы наступательной операции Сил обороны в Курской области РФ 6 августа 2024 года. День, который войдет в историю российско-украинской войны", – говорится в публикации.

В ДШВ добавили, что тщательная подготовка, планирование, внезапность, боевой дух и информационная тишина стали определяющими на начальном этапе операции.

"Теперь все зависит от стойкости украинского солдата всех родов войск, задействованных в операции. Вместе к Победе! Всегда первые! Слава Десантно-штурмовым войскам Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно отчету ISW за 15 августа, армия РФ поддерживает относительно высокий темп атак на Донетчине, в частности на Покровском направлении. Действия захватчиков демонстрируют, что командование России продолжает отдавать приоритет наступлению на востоке Украины, даже несмотря украинскую операцию на Курщине.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло прогнозирует, что РФ постарается сделать все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию в Курской области и одновременно не прекращать наступление на востоке Украины.

Напомним также, в Курской области ВСУ поразили еще одну крупную колонну техники оккупантов. Информацию об этом "слил" в сеть один из кремлевских пропагандистов, обвинив "командиров-идиотов" в повторении истории, которая на днях случилась под Рыльском.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!