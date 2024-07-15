Испания передает Украине новую партию танков Leopard 2 – Минобороны

Испания приступила к передаче Украине новой партии военной помощи. Этот пакет включает 10 боевых танков Leopard 2А4, несколько экскаваторов и большое количество противотанковых ракет.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Испании. Ожидается, что танки прибудут в польский порт к следующим выходным.

"Началась мультимодальная транспортировка в Украину 10 боевых танков Leopard 2А4, которые прошли процесс ремонта, настройки и готовности на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадайре, а также соответствующие испытания для проверки их полной работоспособности", – говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что по прибытии новой партии в Польшу начнется ее безопасная транспортировка наземным транспортом в Вооруженные силы Украины.

"Вооруженные силы Украины будут нести ответственность за последний этап перемещения по территории Украины до предоставления его в распоряжение оперативных подразделений украинской армии", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что с новой партией танков Leopard 2A4 Испания в общей сложности передала Украине 20 таких танков и планирует подготовить или отправить еще один комплект во второй половине 2024 года.

Танки Leopard 2А4

Leopard 2 – это немецкий основной боевой танк третьего поколения. Первые танки в версии А4 были сделаны на предприятии KraussMaffei в декабре 1985 года. Всего за время производства было заказано четыре партии Leopard 2A4, состоящие из 695 машин, что делает эту модель самой распространенной в семействе Leopard 2.

В версии Leopard 2A4 уже установлены тепловизионные прицелы от Zeiss, полностью цифровая система управления огнем, новая башня с броней с элементами из вольфрама и титана, а также добавлены новые типы боеприпасов. Гладкоствольная пушка Rh-120 от Rheinmetall с длиной ствола 44 калибра, установленная на Leopard 2A4, пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии 2 км. Для сравнения, русский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм.

Относительно дальности уничтожения целей отмечается, что Leopard 2 способен вести эффективный огонь на расстоянии до 5 км при движении по бездорожью.

Характеристики танка Leopard 2A4:

Экипаж: 4 человека

Двигатель: турбодизель мощностью 1500 л.с.

Пушка: 120 мм, длина ствола 44 калибра

Вес: 55 т

Максимальная скорость: 68 км/ч

Скорость заднего хода: до 31 км/ч

Напомним, в марте стало известно, что Правительство Испании заявило о намерении передать Силам обороны Украины еще 20 танков Leopard 2A4. Ранее Мадрид уже предоставил украинской армии 10 единиц этой военной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Чехии ведет переговоры с Германией по получению бесплатно 15 танков Leopard 2A4 вместо переданных Украине советских Т-72. Кроме того, обсуждается покупка еще 15 "Леопардов", но более современных, модели 2A8.

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