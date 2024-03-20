Испания планирует передать Украине еще 20 танков Leopard 2A4 – Infodefensa

Правительство Испании заявило о намерении передать Силам обороны Украины еще 20 танков Leopard 2A4. Ранее Мадрид уже предоставил украинской армии 10 единиц этой военной техники.

Об этом в среду, 20 марта, сообщило испанское издание Infodefensa. Журналисты предположили, что решение может быть связано с недавним визитом делегации ГПСУ, которая прибыла в Испанию для переговоров с представителями промышленности и Министерства обороны государства.

Как говорится в материале, межминистерский совет по торговле и контролю оборонных материалов и технологий двойного назначения Испании одобрила передачу Украине 20 Leopard 2A4.

Однако понадобится некоторое время для ремонта техники. Танки отремонтируют на заводе Santa Barbara Sistemas в Алькала-де-Гвадаира в Севилье.

Министр торговли Испании Ксиану Мендес заявил, что Украине необходимо вооружение и военная техника для борьбы с вторжением России.

"Нет сомнений в том, что Украина лучше всего использует их для защиты своей национальной безопасности", – пояснил Мендес.

Также в правительстве Испании обнародовали список военной помощи, предоставленной Украине с марта 2022 года по февраль 2014 года. Всего была проведена 61 поставка оружия на сумму 190 млн евро.

Речь идет про передачу униформы, тепловизоров и средств индивидуального средства, БПЛА, гранатометов, стрелкового оружия, артсистем, боеприпасов, ракет к ЗРК Mistral, MIM-23 Hawk и Aspide, противокорабельных ракеты "Гарпун" и 8 патрульных катеров и 10 Leopard 2A4.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Чехии ведет переговоры с Германией о получении бесплатно 15 танков Leopard 2A4 вместо переданных Украине советских Т-72. Кроме того, обсуждается покупка еще 15 "Леопардов", но более современных, модели 2A8.

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