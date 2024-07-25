Украина получит от Испании еще одну систему ПВО Hawk: как поможет в защите неба

Министерство обороны Испании сообщило о поставке в Украину дополнительного средства противовоздушной обороны. Речь идет о зенитном ракетном комплексе Hawk.

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Новая система ПВО встанет на защиту украинского неба уже в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе испанского минобороны.

Глава оборонного ведомства Испании Маргарита Роблес рассказала украинскому коллеге Рустему Умерову о предстоящих поставках военной техники. Также она подчеркнула важный прогресс в подготовке украинских военнослужащих – число подготовленных солдат достигло 5000.

Роблес объявила о следующей поставке необходимых средств, чтобы в сентябре Украина имела полностью боеспособную зенитную батарею Hawk. В минобороны Испании отметили, что это поможет увеличить возможности противовоздушной обороны Украины.

Hawk – зенитный ракетный комплекс средней дальности производства американской компании Raytheon Technologies. На вооружении армии США этот ЗРК появился еще в 1959 году, но имел несколько глобальных модификаций.

MIM-23 Hawk разрабатывался как комплекс по уничтожению самолетов, а уже потом модернизировался для противодействия ракетам.

Вероятность уничтожения захваченной ракетами цели составляет 85%. Дальность обнаружения целей достигает 100 км, а дальность уничтожения – до 50 км.

В Соединенных Штатах Hawk был заменен системой MIM-104 Patriot в 1994 году, а полностью снялся с вооружения в 2002 году, когда на замену пришел переносной ЗРК FIM-92 Stinger. Во времена Холодной войны с СССР HAWK являлся основой противовоздушной обороны США.

Однако хотя Hawk и снят с вооружения в большом количестве стран, все же остается проверенным решением, поскольку благодаря большой популярности комплекс точно не будет испытывать проблем с дефицитом боеприпасов.

Напомним, министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что помощь Украине в борьбе с российским полномасштабным вторжением отвечает интересам государств Североатлантического Альянса. Каждой европейской нации важно, чтобы Украина победила.

Ранее сообщалось, что на защите неба над Украиной рядом с разнообразными средствами ПВО стоят немецкие зенитные самоходные установки Gepard. Скорострельные и точные, они отлично зарекомендовали себя в противодействии российским дронам-камикадзе.