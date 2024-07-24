"Это в интересах каждой европейской нации": министр обороны Британии пообещал ускорить военную помощь Украине

Помощь Украине в борьбе с российским полномасштабным вторжением отвечает интересам государств Североатлантического Альянса. Каждой европейской нации важно, чтобы Украина победила.

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Об этом сказал министр обороны Великобритании Джон Хили на пресс-конференции с главой оборонного ведомства Германии Борисом Писториусом 24 июля, передает Укринформ. По его словам, поражение российского диктатора Путина в интересах Запада, потому что на Украине он не остановится.

Поэтому, отметил чиновник, военная помощь для украинской армии должна быть увеличена, а поставки ускорены.

"В интересах каждой европейской нации, чтобы Украина победила, а Путин потерпел поражение, потому что если он победит в Украине, он не остановится на ней. Следовательно, защита европейской безопасности начинается в Украине", – подчеркнул Хили.

Он напомнил, что после назначения на должность министра обороны Великобритании первым делом встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой в Одессе. Там Хили пообещал, что помощь от Великобритании будет ускорена.

В частности Лондон ускорится с поставкой дополнительной амуниции, винтовок и лодок, а также определенных видов современного оборудования, в которых Силы обороны Украины нуждаются на поле боя.

Глава британского оборонного ведомства подтвердил готовность страны выделить на военную помощь Украине 3 млрд фунтов стерлингов в 2014 году и каждый год спустя. К тому же Лондон поможет другим союзникам увеличить их помощь Украине, чтобы гарантировать ее преимущество в войне.

Напомним, что 7 июля во время визита в Одессу Джон Хили пообещал усилить поддержку Украины и анонсировал новый пакет военной помощи для Сил обороны. В частности, страна готовится передать украинской армии 250 тысяч боеприпасов 50-го калибра, 90 противотанковых ракет Brimstone, 50 катеров, 40 машин разминирования, 10 артиллерийских пушек АС-90 и другое вооружение.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не планирует менять свою позицию по запрету Украине бить немецким оружием вглубь России. Страна не будет делать шагов, которые могли бы привести к прямому столкновению с государством-террористом.

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