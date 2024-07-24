"Чтобы не дошло до эскалации": Шольц сделал заявление по поводу ударов немецким оружием вглубь территории РФ
Берлин не планирует менять свою позицию по запрету Украине бить немецким оружием вглубь России. Страна не будет делать шагов, которые могли бы привести к прямому столкновению с государством-террористом.
Соответствующее заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине, пишет "Укринформ". Он подчеркнул, что все решения немецкого правительства принимаются ввиду недопущения эскалации со стороны РФ.
"Чтобы война между Россией и Украиной не превратилась в войну между Россией и НАТО", – отметил канцлер.
В то же время он объяснил частичное снятие запрета относительно небольшой территории за пределами линии фронта на территории РФ. Канцлер сказал, что из-за наступления российской армии на Харьковском направлении "необходимо было что-то срочно делать", чтобы помешать оккупантам использовать границу как защитную ширму для массированных атак на крупный украинский город.
"Мы очень четко заявили: мы не будем нашими самолетами, ракетами обстреливать Россию, мы также не будем посылать (в Украину – ред.) наших солдат", – заявил канцлер, добавив, что ФРГ продолжит всячески поддерживать наше государство сколько потребуется.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Ранее Шольц в очередной раз заявил, что не готов изменить свое мнение относительно использования западного, в частности, немецкого вооружения для атак на военные объекты в РФ. "Я вижу консенсус по поводу того, что такие шаги не рассматриваются, в том числе – очень четко со стороны США", – сказал политик.
– Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство проектом бюджета на 2025 год. Он заявил о готовности бороться за увеличение расходов на оборону в условиях "слишком реальной угрозы со стороны России".
– Шольц заявил, что для его страны поддержка Украины – вопрос исторической ответственности. Для Германии может быть только одно место – на стороне Украины, подчеркнул он.
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