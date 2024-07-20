'Угроза со стороны России слишком реальна': Писториус требует от парламента больше денег на оборону Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил свое недовольство проектом бюджета на 2025 год. Он заявил о готовности бороться за увеличение расходов на оборону.

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Об этом сообщает Tagesspiegel. Согласно проекту бюджета, расходы на оборону возрастут лишь на 1,2 млрд евро, что значительно меньше запрашиваемых Писториусом 6,7 млрд евро.

Он подчеркнул, что таких инвестиций недостаточно для армии в современных условиях.

"Я продолжаю выступать за то, чтобы Бундесвер получил деньги, необходимые ввиду слишком реальной угрозы со стороны России. Следующая возможность для этого – это парламентская процедура", – сказал он.

Министр также подчеркнул, что не согласен со взглядом министра финансов Германии Кристиана Линднера о возвращении к нормальной экономике после пандемии, особенно в контексте военных нужд и поддержки Украины.

"Мы имеем дело не с выдуманной угрозой, иллюзией или антиутопией... Ситуация угрозы настоящая... Опасность не становится меньше, если вы ее игнорируете - она становится больше", - подчеркнул Борис Писториус.

Напомним, в понедельник, 8 июля, Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который, в частности, вошел третий ЗРК Patriot, о котором ранее заявляли в Берлине. В пакет также вошли морские катера, дроны, снаряды и другое вооружение.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июня в Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot из Германии. Украинский экипаж, работающий с системой, за последние месяцы успешно прошел соответствующую подготовку на территории ФРГ.

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