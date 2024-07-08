Patriot, боеприпасы и дроны: Германия объявила о новом пакете помощи Украине

В понедельник, 8 июля, Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который, в частности, вошел третий ЗРК Patriot, о котором ранее заявляли в Берлине. В пакет также вошли морские катера, дроны снаряды и другое вооружение.

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Список оказанной военной помощи обновлен на сайте федерального правительства Германии. Отмечается, что вместе с Patriot ВСУ получат ракеты и запчасти к нему.

Так, в списке в разделе "защита с воздуха" указаны помимо Patriot 2 самоходных многофункциональных РЛС TRML-4D и 9 тысяч боеприпасов к зенитным танкам GEPARD.

Также Германия передала боекомплекты танкам Leopard 1, разведывательные БпЛА Vector, а также мобильные устройства для глушения дронов, автономные морские катера, броневики и патрульные джипы.

В общем, ВСУ получат:

систему Patriot с запчастями и ракетами к ней;

2 самоходных многофункциональных РЛС TRML-4D (ранее уже было передано 9);

9 тысяч боеприпасов к зенитным танкам Gepard;

боеприпасы к танкам Leopard 1;

55 тысяч 155 снарядов калибра 155 мм;

30 разведывательных БПЛА Vector с запчастями;

200 мобильных устройств для глушения дронов;

10 автономных морских катеров; 4 инженерных танка Wisent 1;

бронированная эвакуационная машина Bergepanzer 2 с запчастями;

10 бронированных машин;

2 патрульных пикапа.

"Кроме того, переданы терминалы спутниковой связи SatCom, очки ночного видения, разные виды винтовок, пулеметы, 40-мм патроны к ним, дымовые шашки, взрывчатку и детонаторы", – уточнили в немецком правительстве.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июня в Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot из Германии. Украинский экипаж, работающий с системой, за последние месяцы успешно прошел соответствующую подготовку на территории ФРГ.

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